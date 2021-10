Kicillof sobre apoyo a Macri en Dolores:“Un artista callejero en una plaza junta más gente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desestimó este viernes el apoyo que recibió el ex presidente Mauricio Macri cuando se presentó el día de ayer jueves a declarar en el marco de la investigación en su contra por presunto espionaje, y aseguró que “un artista callejero en una plaza junta más gente”.

“Durante su gobierno la AFI espió a dirigentes políticos, sociales, a familiares, a dirigentes de su propio partido y a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, según parece. Hay gente que participó de eso y que ya lo dijo a viva voz. Están ahí todas las carpetas”, sostuvo al respecto de la causa el mandatario provincial.

Militantes apoyando a Mauricio Macri en Dolores

Para el gobernador bonaerense, sin embargo, existen “pequeñas diferencias que hay que destacar para entender que es difícil hacer un paralelismo” entre estos dos momentos: “En Comodoro Py se discute si fueron 100 mil, 200 mil o 300 mil personas bajo la lluvia; un artista callejero en una plaza junta más gente (que la que fue a apoyar a Macri)”, opinó al respecto.

“Si vos mirás el discurso de Macri, no fue político. El de Cristina sí lo fue, habló de los problemas de la gente, prácticamente lanzó Unidad Ciudadana. Eran cuadras y cuadras de gente que se movilizó bajo la lluvia. Igual no digo nada, porque no tengo por qué menospreciarlo por más que haya juntado a tres personas”, agregó