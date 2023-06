Kicillof se reunió con la mujer que lo increpó en Brandsen: ¿Qué se habló durante el encuentro?

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con la mujer que interrumpió un acto público en la ciudad de Brandsen la semana pasada, donde cuestionó la política sanitaria y educativa en la provincia.

La vecina brandseña, identificada como Fernanda, logró concertar una reunión con Kicillof en La Plata a través del concejal del Frente de Todos, Fernando Raitelli. Fernanda se describió a sí misma como una "vecina común de Brandsen" y apolítica en declaraciones a la prensa.

El incidente ocurrió el jueves pasado cuando Fernanda se acercó al lugar donde Kicillof iba a encabezar un acto y esperó para plantear algunas preocupaciones sobre los servicios públicos en Brandsen. Durante el discurso, se dirigió hacia el gobernador, quien le pidió que esperara y que luego la atendería. Ante la presencia de los custodios que intentaban apartarla, Fernanda tomó el micrófono.

La mujer expresó: "No hay hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos pediatras en el hospital, los chicos no aprenden nada en el colegio". El propio Kicillof manifestó su intención de dialogar con ella, afirmando que intentaría contactarla para ver si podían brindarle ayuda, aunque se tratara de un tema municipal o provincial.

La reunión entre el gobernador y la vecina de Brandsen tuvo lugar este lunes a las 9 de la mañana y se prolongó durante una hora. Durante el encuentro, Kicillof escuchó los reclamos de Fernanda y se comprometió a "interceder ante el municipio" para mejorar la atención en el centro de salud de Brandsen.