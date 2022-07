Kicillof se reunió con intendentes opositores y hubo tensión

El Gobernador de la Provincia de Bs As, Axel Kicillof, se reunió ayer con intendentes opositores, quienes le reclamaron por la actualización del valor para que los fondos de gestión destinados a las comunas no pierdan ante la inflación y por sus dichos contra la ex Gobernadora María Eugenia Vidal.



Las autoridades comunales del Pro iniciaron su reclamo y afirmaron que “nada de lo acordado a fines de 2021 tiene validez hoy”, mientras que el Gobernador se mostró firme con su decisión de continuar con el histórico plan de obras que viene llevando adelante.



Kicillof y los intendentes opositores también atravesaron momentos de tensión cuando los alcaldes manifestaron su repudio ante los dichos del Gobernador sobre su antecesora Vidal, y además sostuvieron que “la inflación es el doble de la estimada cuando se cerró el FIM o el Fondo de Seguridad.”



A modo de cierre y ante los amagues de retirarse de algunos de los opositores, la máxima autoridad de la Provincia se defendió y argumentó que “la economía está creciendo y estamos mostrando resultados concretos: nunca hubo un plan tan ambicioso en materia de infraestructura como el que estamos llevando adelante”.