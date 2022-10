Axel Kicillof propuso reformas en la Policía Bonaerense: ¿Cuáles serán y con qué Objetivos?

El Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, repudió el accionar de la Policía en Gimnasia-Boca y planteó realizar reformas de fondo en la fuerza. Si bien el Titular de la Provincia repudió el hecho, marcó que "es muy complejo de resolver el accionar desmedido de los agentes."

"Por más que yo asuma una posición de no a la violencia institucional, esto no se resuelve en dos minutos. Estamos haciendo cambios muy profundos, pero no olviden que en 2021 rodearon la residencia donde vivo con mi familia", manifesto Kicillof.

"La situación de la policía de la provincia de Buenos Aires no es nueva. Nosotros llevamos adelante cambios coyunturales", afirmó Kicillof acerca de las últimas reformas realizadas en relación a la Policía Bonaerense.

¿Qué reformas plantea Kicillof?

El Gobernador Provincial propuso crear un cuerpo de Policía que se especialice en seguridad para eventos masivos. "No hay un cuerpo para espectáculos deportivos, quizás un partido tendría que tener un cuerpo especial. Hoy la policía no tiene esa capacidad", argumentó.

"Algunos agentes vienen de la comisaría de acá, otros de la mujer, otros de infantería, otros de la UDI. Se arma un número pero no un cuerpo que está preparado para esto", indicó refiriéndose a los incidentes en La Plata ocurridos el Jueves pasado.

"La idea es crear un cuerpo especial, con un entrenamiento especial, probablemente una retribución distinta y al mismo tiempo con jefaturas claras. Esto tendría que estar más especializado y más profesionalizado", finalizó el Gobernador.