Kicillof ante el Campo: “Pido que se dejen de lado los prejuicios ideológicos”

El Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, participó de la jornada que organizó la CARBAP en la que los candidatos a Gobernar la Provincia expresaron sus propuestas para el Campo.

“Estamos ante una lección muy importante. Es un momento bisagra, donde se abren caminos distintos para nuestra economía y nuestro país”, dijo el Mandatario. “Hay un sector que parece creer que el Estado está de más”, señaló.

“Ni la motosierra, ni la dinamita, ni el ajuste van a hacer los caminos rurales que necesita el campo para producir”, agregó Kicillof. “Hay una trampa en discutir Estado si o Estado no, pero yo no la veo en ustedes que me piden más obras, más infraestructura, más caminos rurales y más escuelas”, añadió.

“No soy un gobernador solo de la industria ni del campo. Hace falta que el Estado haga lo que el mercado no ve como rentable. En eso tenemos puntos de acuerdo. La obra del salado no lo puede hacer ningún privado. Ni cobrando peajes, ni cobrando a los frentistas”, manifestó.

“Cuando llegamos estaban en cero, habían hecho promesas y anuncios que no cumplieron e incluso que fueron mentira. Rescatamos los créditos internacionales que perdió Vidal, que solo ejecutó el 6% del financiamiento para hacer obras. Existe a veces una especie de prejuicio inverso, que indica que a la derecha le interesa el campo. Pero gobernaron, ¿y qué hicieron?”, concluyó.