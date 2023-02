Elecciones 2023: Kicillof le pidió al Presidente Alberto Fernández que decida si será candidato nuevamente

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió en la mesa política del Frente de Todos al Presidente Alberto Fernández que confirme si será candidato nuevamente. Lo aseguró la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Axel le preguntó directamente a Alberto Fernández si iba a clarificar si él iba a ser candidato o no”, detalló la Funcionaria.

Tolosa Paz también manifestó que "otros Dirigentes sugirieron que el Presidente no debe presentarse. La gestión de Fernández no es tan mala si varios ministros quieren ser candidatos. El presidente es candidato hasta que diga que no lo es”, opinó.

¿Qué dijo Tolosa Paz sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner?

Tolosa Paz, a diferencia de lo que sostuvo recientemente Aníbal Fernández (ministro de Seguridad), si consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “está proscripta”.

Por otro lado, recordó que el documento de la “mesa política” del FDT señaló “que las PASO están habilitadas” y que “necesitamos tener unidad ante todo y un plan de acción que nos permita tener mayor claridad”.

"En el Oficialismo hay más coincidencias que disidencias. Debería haber Primarias en todas las categorías distritales", concluyó la Ministra.