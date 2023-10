Kicillof en Morón a una semana de las Elecciones: “Nos jugamos los próximos 10 o 20 años”

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto de Unión por la patria ayer en Morón en la previa a las Elecciones y dijo que “nos jugamos los próximos 10 o 20 años“, en alusión a quien sea el ganador.

“Esta elección es la derecha o son los derechos de nuestro pueblo. Hay que llenar las urnas no de votos, si no de derechos que tenemos que conquistar. No es con menos Estado, es con más Estado presente en los barrios“, señaló el Titular Bonaerense.

“Faltan pocos días y esta elección no se discute ni dirime en las redes y no en los canales de televisión, se define con el pueblo en la calle, defendiendo lo que conquistamos”, añadió.

“Vemos en la tele a Milei, a la Bullrich decir que hay que aplicar esas políticas y no conozco nada peor que esa casta del poder económico. Nos trajeron al FMI, el mismo que sacó de una patada Néstor Kirchner”, agregó.

“Macri, Bullrich, Larreta se hacen los distraídos, los inocentes, pero ante esta situación tan compleja, la deuda que nos dejaron, y ahí digo que el pueblo no es tonto y sabe que hay que tener la valentía que tuvo Sergio Massa cuando le dijo al Fondo que no nos iban a bajar la palanca. Necesitamos coraje ante los acreedores y respuestas para el pueblo. Es Sergio Massa nuestro próximo presidente”, sentenció.