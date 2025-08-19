Kicillof desembarca en la Quinta Sección: entrega patrulleros, inaugura casas y un tramo de la Autovía 11

A dos semanas de las elecciones legislativas bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof desplegará una agenda cargada en tres distritos estratégicos de la Quinta Sección Electoral, con el objetivo de apuntalar el caudal de votos de Fuerza Patria a partir de la gestión y la obra pública.

El miércoles 20 de agosto, el mandatario provincial iniciará su recorrida en Balcarce, donde tiene previsto entregar patrulleros a la policía local y encabezar la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La obra demandó una inversión de $1.500 millones y forma parte del plan provincial para ampliar la red de atención sanitaria en el interior.

Ese mismo día, Kicillof se trasladará a Tandil, distrito gobernado por el radicalismo, para entregar 52 viviendas construidas junto a la asociación Corazón Tandilense en el marco del programa “Solidaridad con Identidades”, con una inversión que supera los $3.000 millones. No obstante, la visita no estará exenta de tensiones: trascendió que un grupo de afiliados autoconvocados del IOMA se manifestará para visibilizar reclamos por las deficiencias en la atención que brinda la obra social bonaerense en la región.

Finalmente, la recorrida cerrará en Villa Gesell, bajo la conducción del intendente peronista Gustavo Barrera, donde Kicillof inaugurará un tramo de 2,5 kilómetros de la Ruta Provincial N°11, que conecta los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul. La obra forma parte del plan de infraestructura vial que la Provincia impulsa para mejorar la conectividad en destinos turísticos de la Costa Atlántica.

Con esta agenda, el gobernador buscará reforzar su presencia territorial en el tramo final de la campaña y mostrar gestión en áreas sensibles como seguridad, salud, vivienda e infraestructura vial, en un escenario electoral que se anticipa competitivo.