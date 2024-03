Kicillof contra Milei por llamar a la rebelión fiscal: “Hay que ponerle freno a este desquicio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no se contuvo al responder a las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien respaldó la convocatoria a una “rebelión fiscal” liderada por el diputado nacional José Luis Espert en el territorio bonaerense.

En una conferencia de prensa este lunes, Kicillof expresó con firmeza: “Lo quiero dejar claramente establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley, en este caso la impositiva. El que juró cumplir la Constitución nacional no lo está haciendo”.

El mandatario provincial continuó sus críticas, sugiriendo que los ataques de Milei no solo estaban dirigidos hacia su persona, sino también hacia el pueblo bonaerense en general. “Pareciera que cada uno de estos ataques y verdaderas locuras están dirigidas a veces a una persona, porque en este caso me menciona a mí, pero no es la primera vez, va rotando según el enojo y el rapto del día”, declaró.

Kicillof denunció además una aparente estrategia de Milei para generar conflictos en diversas provincias, señalando: “Pareciera que quiere generar un problema con las prestaciones y los derechos básicos en todas las provincias. Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Córdoba, al de Santa Fe, le tocó a periodistas y artistas. Parece que nadie está exento de recibir estas descargas contra diferentes figuras públicas”.

El gobernador de Buenos Aires instó a detener esta “locura” de manera urgente y criticó la falta de racionalidad en la gestión gubernamental: “No se puede gobernar por impulso. Si una persona gobierna por impulsos, uno se pregunta cómo pretende gobernar a un país”.

Finalmente, Kicillof lanzó un desafío al presidente Milei, invitándolo a salir de su entorno y observar las consecuencias del plan económico en los barrios. “Invito al Presidente a que salga del encierro, que salga y recorra lo que pasa en nuestros barrios, producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados”, afirmó.