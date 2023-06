Kicillof confirmó que Verónica Magario será su candidata a Vicegobernadora nuevamente

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que Verónica Magario será la candidata a Vicegobernadora y formará dupla con Él nuevamente en las próximas Elecciones.

El Funcionario lo hizo durante una entrevista radial en la que, además, se encargó de contar su punto de vista acerca de un incidente que sufrió ayer mientras daba un discurso en Brandsen y una señora se acercó a reclamarle y criticar su gestión.

“No tengo ningún problema de ir a una PASO en la Provincia con la compañera o el compañero que quiera presentarse. Vero Magario y yo estamos trabajando y en principio, sí", confirmó el Mandatario Bonaerense.

¿Qué dijo el Gobernador sobre el incidente?

“Fue un momento bastante tenso, la señora se me acercó cuando yo ya estaba hablando, le di la mano, le dije ‘espera un poquito’, agarró el micrófono, estaba nerviosa o algo, ahí me hablaba de la salud pero no sé bien de qué me hablaba exactamente, y se desplegó un protocolo”, explicó Kicillof.

“Los medios de la derecha ya pusieron que me comparé con Cristina (Kirchner) para victimizarme, lo que dije es que hay protocolos que tienen que ver con la seguridad desde que pasó lo de Cristina”, agregó.