Kicillof molesto con la Justicia: "No puedo ni vender mi auto, alquien que me explique por qué"

Axel Kicillof apuntó contra el poder judicial, luego de la carta de Cristina Fernández, fundamentalmente por la causa "dólar futuro", en la que se le ha generado un embargo e inhibición de sus bienes.

"Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa", argumentó el gobernador.

Luego continuó: "Es por la causa llamada 'dólar futuro' que nos jodió a mi y a mi familia. Ningún jurista que conozco justifica esa causa y nunca me pude defender. Es un invento, que no es corrupción pero hasta la disfrazaron de corrupción".

Según explica Kicillof, la operación del dólar futuro lo hizo el gobierno de Macri, y en el caso de que el fuera culpable, también lo sería Federico Sturzenegger ex titular del Banco Central durante la gestión del líder del PRO.

"A eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más. No puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique por qué", manifestó Kicillof.

Sobre El Palomar

Finalizando, Kicillof opinó sobre el caso del aeropuerto de El Palomar: "Durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de Aerolíneas en favor de una política de negocios privados, no de cielos abiertos".

"Se la llamó la revolución de los aviones, pero se hizo una política muy desprolija porque tuvo que ver con intereses particulares. Probablemente la Provincia de Buenos Aires necesite un aeropuerto para aviones de pequeño tamaño. Hay mucho para discutir", apuntó.