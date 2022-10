Provincia: Kicillof busca oficializar la Ley de Transparencia Institucional y Ética Pública

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el proyecto de la nueva ley de Transparencia Institucional y Ética Pública. Lo hizo hoy por la mañana durante el cierre del 4° foro donde se trató la normativa junto al Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak.

Kicillof señaló que "la decisión de presentar este proyecto de ley de transparencia institucional estaba desde el inicio de su gestión pero lo retrasó la Pandemia." "El cuerpo de la norma es el resultado de un foro abierto y no de un decreto ejecutivo", agregó luego.

"Queríamos que fuera resultado de un procesos participativo y democrático", manifestó el Titular de la Provincia. "No queríamos que sea del Poder Ejecutivo, que no sea una cuestión privativa, que no sea cuestión de camarilla", explicó.

¿Qué dijo Julio Alak?

"Es un día histórico. Venimos a cubrir un hueco normativo que es no haber legislado una ley que regule las normas de ética y transparencia", destacó Julio Alak en su discurso. "Las leyes de ética pública son obligatorias a partir del artículo 36 de la Constitución Nacional", agregó.

"Pasaron 28 años sin que la PBA cumpla ese requisito", lamentó el Ministro y recordó que "el Estado Nacional sancionó su ley y pasaron 23 años sin que la Provincia lo haga. Hay un vacío normativo que detectamos cuando llegamos al Gobierno".

"No hay que legislar por legislar, pero en este caso es indispensable. Es un tema sensible y cuestionado por la comunidad, es un requerimiento sobre el sistema democrático. Cuando un funcionario viola algún principio hay sanción, pero no hay actitud preventiva porque no hay ley", concluyó Alak.