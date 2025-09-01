¿Karina Milei le bajó el pulgar a la visita de Iñaki Gutiérrez a Dolores?

La anunciada visita del influencer libertario Iñaki Gutiérrez a la ciudad de Dolores, prevista para esta tarde, quedó suspendida a último momento. La explicación oficial señaló que las fuertes inclemencias del tiempo habrían impedido que Gutiérrez pudiera volar en tiempo y forma desde Corrientes, donde se encontraba por compromisos previos.

Gutiérrez, de 24 años, es conocido por su militancia en La Libertad Avanza y su rol como jefe de redes sociales del presidente Javier Milei. Tras su salida formal del Gobierno Nacional meses atrás, el joven dirigente continuaría siendo una de las figuras más influyentes del espacio oficialista, especialmente entre el electorado joven.

Sin embargo, fuentes extraoficiales dejaron trascender que detrás de la cancelación también habría motivos políticos. Gutiérrez habría recibido instrucciones de no participar en actos proselitistas para evitar nuevos escraches públicos, que en las últimas semanas afectaron la imagen de referentes libertarios.

En distintos puntos del país, ministros y legisladores de La Libertad Avanza sufrieron protestas, abucheos y repudios en actividades oficiales. Estos episodios, según analistas, podrían haber encendido las alarmas en el entorno presidencial de cara a las elecciones de este domingo y las generales de octubre.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para el acto en Dolores, aunque desde la organización aseguraron que en caso de reprogramarse, se comunicará con antelación.