Karina la Princesita chocó a un motociclista: “Lo vi cuando se metió abajo del auto y dije lo maté”

Karina la Princesita chocó a un motociclista el viernes por la noche. La cantante viene de una serie de disgustos entre juicios civiles millonarios contra alguno de sus ex músicos, y otros problemas que repercute en su estado de ánimo.

Karina La Princesita

Previo a presentarse en la pista de “La Academia”, Karina contó cómo fue el accidente: “Estoy medio rara. Llegué acá y choqué a dos cuadras. Digo, no me va a creer nadie… ya estoy meada por no sé quién, ¿viste?. Me agarró un ataque y dije ‘lo maté’, porque lo vi cuando se metió abajo del auto”.

Aun afectada por el accidente, Karina dijo: “Justo uno de los directores de acá, pasó y me vió. Porque yo ya digo que a mí nadie me va a creer con todo lo que me viene pasando. Pero bueno, son etapas que por más que uno flaquee hay que ponerle el pecho y ya”.

Karina, entrevista con LAM luego del choque

Luego, en el programa de “Los Ángeles de la Mañana”, Maite Peñoñori explicó que el choque había sido en inmediaciones de los Estudios Baires de Don Torcuato: “En realidad fue dos cuadras antes, donde está la salida de Panamericana. Hay una salida un poco confusa, ella me dice que ella no vio a la moto y la chocó, se la llevó puesta”.

Afortunadamente, tanto el motociclista como la cantante se encuentran en buen estado de salud.