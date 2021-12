“Justicia”: el Colectivo de Actrices Argentinas emitió un fuerte comunicado por el Caso Lucio

La agrupación del Colectivo de Actrices Argentinas emitió un fuerte comunicado este sábado pidiendo “justicia” por el caso de Lucio Dupuy. Se manifestaron en contra de la Justicia y sus decisiones en casos de esta relevancia.

“El crimen aberrante de Lucio pone nuevamente sobre la mesa las fallas del Estado. ¿Por qué no escucharon a la vecina?¿Por qué no se activan protocolos para proteger las infancias? ¿Por qué la Justicia no protege los derechos de les niñes? ¿Por qué el Estado no previene estos crímenes cuando hay alertas?”, comenzó el descargo publicado en redes sociales.

“Lucio, Rocío, Sofía, Naiara son algunos de los nombre de les niñes asesinades en manos de sus madres o padres. Es hora de que la Justicia y el Estado protejan a les niñes y adolescentes. Infancias libres de violencia y abuso. Justicia por Lucio“, culminó el comunicado del Colectivo de Actrices Argentinas sobre el caso de Lucio.