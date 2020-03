En una entrevista radial, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, brindó detalles sobre su patrimonio y dijo que solo tiene una chacra y un "autito" ganado en "un concurso de palomas".

"No tengo nada. Tengo una autito que debe valer 200 mil pesos. Lo gané en un concurso de palomas , porque soy colombófilo, con otro colombófilo de Tanti. Además, de ese autito, que no debe valer más de 200 mil pesos, tengo junto a mi esposa una chacra, luego de más de 40 años de trabajo . Hace 10 años que me iniciaron una causa por enriquecimiento ilícito y ni siquiera fui indagado", dijo De Vido en una entrevista con el periodista Daniel Alassia en Radio Continental Córdoba. .

El ex ministro también endureció sus críticas contra el exsecretario de Obras Públicas José López , al que tildó de "delincuente" y "operador macrista", y cuestionó al Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini , con quien trabajó durante décadas en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner.

De Vido acusó a José López, su secretario de Obras Públicas durante 12 años, de ser “macrista”. "José López es un delincuente asumido. Siempre dije que integró el equipo de Macri".

Ante la pregunta de que había sido su funcionario más cercano, el exministro fue contundente. “Yo no lo nombré. Fue una decisión de los presidentes en su momento”, en referencia a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Luego cuestionó al senador Carlos Caserio, lugarteniente de De la Sota durante años y hoy aliado de Alberto Fernández. "El PJ debe cambiar los interlocutores con Córdoba", dijo. Fue luego de cargar contra Zannini: "También lo digo por Zannini, en las elecciones de 2015. No ganó ni en su pueblo".

"No me considero oficialista"

Durante la entrevista, De Vido volvió a marcar distancias con el presidente Fernández. Fue cuando respondió que no está en sus planes inmediatos volver a ser funcionario. "Con este gobierno no, porque no me considero oficialista. Tal vez a futuro, quizás en otro momento".