El exministro de planificación y hombre fuerte del gobierno de Cristina Kirchner, Julio de Vido, quedó en libertad este jueves, tras haber cumplido más de 2 años de detención preventiva por casos de corrupción durante su gestión.

Julio De Vido se encontraba bajo detención preventiva desde noviembre de 2017, acusado de desviar fondos públicos en la provincia de Santa Cruz. Una causa que aún no ha sido elevada a juicio.

El ex ministro, todopoderoso durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner​, consideró que su libertad se la debe "al soberano pueblo argentino que echó al macrismo" del Gobierno. Además, sostuvo que "No hubo corrupción en el kirchnerismo, que toda la corrupción la vimos los últimos 4 años".

De Vido insistió que hay presos políticos en Argentina y son el ex vicepresidente Amado Boudou, el dirigente piquetero Luis D'Elía y Milagro Sala, al tiempo que señaló que su ex ladero en Planificación, José López "no es un preso político, es un preso de la traición".

Cabe recordar que López fue atrapado cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en efectivo en un convento y después declaró como arrepentido en la causa de los Cuadernos de las Coimas, en la que apuntó contra De Vido.

El exministro, que se considera un perseguido político, también está acusado en la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", una trama de sobornos a empresarios en la que Cristina Kirchner es la principal procesada.

Además, en 2018 fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión en el proceso por el accidente ferroviario de Once, que en 2012 causó la muerte de 51 personas.

En ese caso fue hallado culpable del cargo de defraudación contra la administración pública, pero fue absuelto de la acusación de estrago culposo que castiga a quien cause un accidente por negligencia.