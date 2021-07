El ex juez Oyarbide fue intubado y se encuentra internado tras contraer coronavirus

El ex juez federal Norberto Oyarbide fue hospitalizado e intubado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, tras haber dado positivo de coronavirus.

Ex Juez Federal Norberto Oyarbide

Según indicaron personas allegadas a Oyarbide, su contagio pudo haber sido en un almuerzo junto a sus amigos para celebrar su cumpleaños. La decisión de intubarlo fue para brindarle asistencia respiratoria tras el avance de una neumonía bilateral.

Oyarbide había comenzado a trabajar como columnista en el programa de radio conducido por Coco Silly y allí revelaba una fuerte opinión política y de actualidad.

“Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo. Me pidió que me inhiba en sus casos; yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde él, siendo jefe de Gobierno, utilizó la Inteligencia del Estado con Stiuso a la cabeza. Ya siendo Presidente no había nadie que se le interpusiera, tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria”, contaba el ex juez federal.

Oyarbide con Coco Silly

Actualmente, a sus 70 años, se enfrenta a una neumonía señalada como una de las principales consecuencias que atraviesan a todos los que contraen Covid-19 y que, incluso, podría dejar secuelas hasta 3 meses después del alta.

Se trata de una inflamación o una infección de los pulmones que suele generarse por un agente patógeno y cuando es provocada por el coronavirus se da con frecuencia en forma bilateral.