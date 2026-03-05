Jueves con posibles lluvias y fuertes vientos: ¿cómo sigue el tiempo?

La provincia de Buenos Aires atravesará jornadas con tiempo variable e inestable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Jueves con posibles lloviznas y ráfagas intensas

Para este jueves se espera un amanecer inestable en distintos distritos bonaerenses. La temperatura oscilará entre los 19 y 26 grados, en un contexto de elevada humedad.

Hacia la tarde podrían registrarse lloviznas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora, lo que podría generar algunas complicaciones en rutas y caminos rurales de la provincia.

Viernes con lluvias aisladas durante toda la jornada

El viernes continuará la inestabilidad. Se prevén lluvias aisladas a lo largo del día, con temperaturas que se moverán entre los 19 y 25 grados. El viento soplará del sector este, con probables ráfagas desde la tarde, manteniendo el escenario de tiempo inestable en buena parte del territorio bonaerense.

Sábado mayormente nublado pero sin lluvias

De acuerdo al organismo nacional, el sábado mejorarán las condiciones. No se esperan precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

La temperatura mínima será de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, con viento también del este.

Se recomienda a los vecinos de la provincia mantenerse informados ante eventuales actualizaciones del pronóstico y circular con precaución, especialmente en rutas provinciales ante la posible presencia de lluvias y ráfagas.