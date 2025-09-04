banner ad

Jueves helado en la Provincia de Buenos Aires. El sol acompaña, pero el frío no da tregua

Francisco Díaz
Frio provincia bs as

El clima inestable que dominó los últimos días parece haber quedado atrás en la Provincia de Buenos Aires, dando paso a un escenario de mayor estabilidad atmosférica. Sin embargo, esta mejora llega acompañada de un marcado descenso de temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte que, a pesar de estar próximos al inicio de la primavera, el invierno continúa haciendo sentir su presencia con intensidad.

Para este jueves, el SMN prevé una jornada con cielo algo nublado durante el día y la noche, y períodos de cielo parcialmente nublado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 11 grados de máxima, configurando un día frío y estable.

El viernes podría ser la jornada más fría de la semana. Se espera cielo despejado durante todo el día, con temperaturas mínimas en torno a 0 grados y una máxima que apenas alcanzará los 13 grados.

Fin de semana frío pero soleado

Las condiciones gélidas se mantendrán durante el fin de semana. El sábado se presentará con cielo despejado y temperaturas que variarán entre 2 y 15 grados, ofreciendo una jornada fría pero con buen tiempo.
El domingo iniciará con cielo algo nublado en las primeras horas, tornándose parcialmente nublado durante la tarde y la noche. Las temperaturas ascenderán levemente, con una mínima estimada en 3 grados y una máxima de 17 grados.

Perspectiva general

El actual escenario meteorológico responde a la irrupción de aire frío de origen polar, que seguirá afectando a gran parte de la región pampeana durante los próximos días. Esta situación reafirma que, aunque el calendario marque que la primavera está cerca, las condiciones invernales aún dominan el panorama climático bonaerense.

