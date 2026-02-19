Jueves con probables lluvias en la Provincia de Buenos Aires: ¿Cómo sigue la semana?

Tras el reciente fin de semana largo de Carnaval, la Provincia de Buenos Aires atraviesa una breve semana laboral marcada por la persistencia del calor y la llegada de frentes de tormenta en diversos puntos del territorio provincial. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante las próximas horas.

Pronóstico para el territorio provincial

Para este jueves, la jornada presentará tormentas de variada intensidad durante la mañana. Sin embargo, se prevé una mejora hacia la tarde, con un cielo que permanecerá mayormente nublado. En cuanto al termómetro, las temperaturas se mantendrán en rangos elevados, con mínimas de 21°C y máximas que alcanzarán los 28°C.

Perspectivas para el cierre de la semana

A medida que avanza la segunda quincena de febrero, el tiempo dará un breve respiro hacia el fin de semana:

  • Viernes: Se anticipa el regreso del buen tiempo a la provincia, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 28°C.
  • Sábado: La nubosidad volverá a incrementarse de manera generalizada en la región, manteniendo marcas térmicas estables que rondarán entre los 19°C de mínima y los 26°C de máxima.

Con esta configuración climática, las ciudades del interior y la Costa Atlántica bonaerense se preparan para finalizar un mes de febrero que ha estado signado por la alta concurrencia turística y una variabilidad meteorológica constante.

