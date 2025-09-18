Jueves cálido y con probables lluvias: ¿Cómo siguen los últimos días del invierno?

Francisco Díaz
lluvia

La provincia de Buenos Aires transita jornadas templadas y estables, pero según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo inestable regresaría antes del fin de semana, modificando el panorama en gran parte del territorio bonaerense.

Resumen meteorológico para el jueves 18 de septiembre

RegiónCondicionesMín. (°C)Máx. (°C)
Norte y centro bonaerenseMadrugada con neblinas, lluvias aisladas por la mañana. Mejoras parciales en la tarde y cielo parcialmente nublado por la noche.1323
Costa AtlánticaNubosidad variable, posibilidad de lloviznas débiles en horas tempranas.1221
Sur provincialTiempo estable, cielo algo a parcialmente nublado.1120

Modelos meteorológicos consultados (ECMWF y GFS) coinciden en que las precipitaciones del jueves serán de baja intensidad y de corta duración, especialmente en sectores del centro-este bonaerense.

Viernes 19 de septiembre: El día más cálido de la semana

PeriodoCondiciónTemperaturas (°C)
MañanaMayormente nubladoMín. 15
TardeNublado a parcialmente nubladoMáx. 26
NocheLluvias aisladas hacia el final del día18–20

Los modelos muestran un aumento de humedad proveniente del noreste que, combinado con temperaturas elevadas, podría generar precipitaciones dispersas durante la noche, principalmente en el norte y centro de la provincia.

Sábado 20 de septiembre: Tormentas en la antesala de la primavera

RegiónPronósticoRango térmico (°C)
Centro y norte bonaerenseTormentas intermitentes durante toda la jornada, con ráfagas moderadas del sector sur.16 – 20
Costa AtlánticaLluvias persistentes y posibles chaparrones.15 – 19
Sur provincialLluvias aisladas con tendencia a mejorar hacia la noche.14 – 18

Según el SMN y la última salida de los modelos de alta resolución, el sábado será la jornada más inestable, con acumulados moderados en el corredor de la Ruta 2 y el noreste bonaerense. Se recomienda especial atención para actividades al aire libre.

Tendencia para el inicio de la primavera

Los primeros días de la próxima semana muestran un descenso leve de las temperaturas (mínimas de 10–12 °C y máximas de 18–21 °C) y condiciones más estables a partir del lunes. Los modelos indican que las lluvias perderán intensidad rápidamente, dando lugar a un ambiente fresco pero mayormente despejado.

El fin de semana en la provincia de Buenos Aires estará marcado por un aumento de nubosidad y la reaparición de las lluvias, especialmente el sábado.

Los datos del SMN y los modelos meteorológicos sugieren que, tras estas precipitaciones, el arranque de la primavera se presentará más fresco pero estable, ideal para las actividades al aire libre desde el inicio de la próxima semana.

Más leídas