Juegos Olímpicos: judoca argentino afirmó que tuvo que vender su auto para competir

El judoca argentino Emmanuel Lucenti criticó la política deportiva de nuestro país y reclamó más apoyo por parte de las autoridades nacionales para que deportistas argentinos no pasen lo que él vivió en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Tras la tempranera derrota ante el búlgaro Ivailo Avanov, una competencia que duró tan sólo 28 segundos, el judoca argentino apuntó contra las autoridades: “Quiero decir que es muy difícil venir a un Juego Olímpico entrenando solamente en Tucumán y Santiago del Estero. Necesito estar en el Tour y en el Circuito. Esto se soluciona con una campo de entrenamiento”, argumentó Lucenti,

“Luché con las costillas rotas. Me duele todo. No pude ir a Croacia hace un mes por un tema familiar, pero no sé qué hubiera pasado si hubiese tenido más apoyo, porque a mi no me aprovecharon ni me respetaron”, indicó el deportista tras la derrota en primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Yo afronté cosas como terminar vendiendo mi auto o durmiendo en un aeropuerto. Pero soy un deportista calificado y por eso pido que me aprovechen más en mi país. Y a los argentinos solamente me queda pedirles disculpas”, declaró a la transmisión oficial el tucumano; y agregó: “Esto lo digo para que los chicos que vengan de abajo no tengan que pasar lo mismo”