Jubilados IPS: Guía de beneficios y descuentos para vacacionar este verano 2026

La temporada de verano 2026 se presenta como una oportunidad inmejorable para los jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires. El organismo ha ratificado y ampliado una serie de convenios estratégicos que permiten acceder a destinos termales, playas y sierras con beneficios exclusivos que alivian el bolsillo.

Si sos beneficiario del IPS, aquí tenés toda la información actualizada para planificar tu descanso este año con descuentos que llegan hasta el 40%.

Principales destinos y descuentos vigentes para 2026

El IPS ha estructurado convenios con municipios y complejos privados para garantizar tarifas diferenciales. Estos son los puntos clave para este verano:

Parque Termal Dolores: Se mantiene el descuento del 30% en el valor de la entrada para el jubilado o pensionado y su grupo familiar conviviente. Este complejo cuenta con piletas de aguas termales saladas y dulces, algunas de ellas cubiertas, ideales para el relax y la salud.

Se mantiene el descuento del para el jubilado o pensionado y su grupo familiar conviviente. Este complejo cuenta con piletas de aguas termales saladas y dulces, algunas de ellas cubiertas, ideales para el relax y la salud. Laguna Sauce Grande (Monte Hermoso): Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza y la pesca, hay un beneficio del 40% de descuento en el ingreso al predio de la laguna.

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza y la pesca, hay un beneficio del al predio de la laguna. Sierra de la Ventana: El icónico Hotel Provincial Sierra de la Ventana Casino, Resort & Spa ofrece un 15% de descuento sobre el valor de la estadía. Además, suele haber promociones complementarias con el Banco Provincia, como cuotas sin interés en fechas seleccionadas.

El icónico ofrece un sobre el valor de la estadía. Además, suele haber promociones complementarias con el Banco Provincia, como cuotas sin interés en fechas seleccionadas. Costa Atlántica y Turismo Social: A través del programa “Turismo Grande”, el IPS facilita el acceso a hoteles con tarifas sociales en localidades como Mar del Plata, Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú y La Lucila del Mar. Algunos de estos paquetes incluyen media pensión y actividades recreativas.

Cómo acceder a los beneficios: Requisitos y documentación

Para obtener estos descuentos, el proceso es sencillo y no requiere gestiones burocráticas complejas. Lo más importante es la acreditación de identidad y condición de revista.

Credencial del IPS: Debes presentar tu carnet de jubilado o pensionado (físico o digital a través de la app de Mi Argentina o la plataforma del IPS).

Debes presentar tu carnet de jubilado o pensionado (físico o digital a través de la app de Mi Argentina o la plataforma del IPS). DNI: Siempre debe acompañar a la credencial para validar la identidad.

Siempre debe acompañar a la credencial para validar la identidad. Último recibo de haberes: En algunos complejos turísticos o convenios de transporte, pueden solicitar el último recibo para confirmar que sos beneficiario directo.

En algunos complejos turísticos o convenios de transporte, pueden solicitar el último recibo para confirmar que sos beneficiario directo. Reserva previa: Para los hoteles en convenio (como en Sierra de la Ventana o Dolores), es fundamental mencionar el beneficio al momento de realizar la reserva telefónica o por correo electrónico.

Turismo Grande 2026: Paquetes y financiación

Una de las ventajas más valoradas por los beneficiarios del IPS es la posibilidad de pagar sus vacaciones mediante el descuento directo en haberes.

Para la temporada 2026, se han habilitado paquetes que incluyen:

Traslados y alojamiento en hoteles de 2 y 3 estrellas.

Regímenes de pensión completa o media pensión.

Coordinación permanente y excursiones incluidas.

Para consultar la disponibilidad de estas salidas grupales, el IPS dispone de canales específicos:

Correo electrónico: [email protected]

[email protected] Teléfonos: 0221-4296507 o 4296554 (Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hs).

Consejos para aprovechar las vacaciones al máximo

Para los adultos mayores que buscan tranquilidad y mejores precios, los expertos sugieren planificar los viajes para los meses de marzo y abril. En este período, la afluencia de turistas disminuye considerablemente, las temperaturas son más agradables para paseos al aire libre y los costos de los servicios suelen bajar un 20% respecto a la temporada alta de enero.

Además, recordá que muchos de estos beneficios se extienden al grupo familiar conviviente, lo que permite viajar con nietos o cónyuges compartiendo el mismo ahorro.