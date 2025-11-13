Jubilados de ANSES: ¿Qué plus recibirán en diciembre? Fechas de pago confirmadas

Ana Salgueiro
ANSES pagará un bono extra por única vez a beneficiarios de Prestación por Desempleo en octubre

El mes de diciembre traerá importantes novedades para los beneficiarios de ANSES, aunque aún no se ha oficializado el anuncio. Lo más relevante es la entrega de un bono extra para jubilados y pensionados, junto con el medio aguinaldo, que será equivalente al 50% del haber más alto cobrado hasta el momento.

Montos estimados para jubilados en diciembre 2025

ConceptoImporte (en pesos)
Jubilación mínima prevista340.000
Bono70.000
Total estimado a cobrar570,000

Calendario de pagos de ANSES: fechas importantes para diciembre

De acuerdo a las nuevas disposiciones, el calendario de pago de diciembre presenta cambios notables para los jubilados. A partir del 9 de diciembre, se implementará un sistema que agrupa a dos números de DNI para acelerar el pago del bono, la mensualidad y el aguinaldo.

Becas Progresar: ¿Cuándo cobran los estudiantes en noviembre de 2025? Conocé el cronograma
Mirá también:

Becas Progresar: ¿Cuándo cobran los estudiantes en noviembre de 2025? Conocé el cronograma

Las fechas de pago serán las siguientes:

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Para jubilados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Presupuesto 2026: el Gobierno mantiene los ajustes por inflación para jubilados pero congela el bono de .000
Mirá también:

Presupuesto 2026: el Gobierno mantiene los ajustes por inflación para jubilados pero congela el bono de $70.000
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Dilan Gonzalez
Conmoción: un futbolista de 17 años que firmó con Vélez murió ahogado
Nacionales
auto despiste mar chiquita
Accidente en Ruta 2: Una abeja provocó un impactante despiste y un enorme susto
Mar Chiquita
casa incendiada mdq
Denuncia de abuso en una escuela de Mar del Plata derivó en violencia e incendio de una vivienda
Provincia
Kicillof presenta su plan económico ante intendentes y legisladores para evitar el estancamiento
CARBAP critica al gobierno de Kicillof por aumentar impuestos en plena inundación
Provincia
dylan
Murió Dylan, el perro del ex Presidente Alberto Fernández
Nacionales
la suipachense
Otro golpe a la industria láctea: quebró La Suipachense y 140 trabajadores quedaron en la calle
Provincia
Cuenta DNI: cómo acceder a préstamos de hasta 600.000 pesos de ANSES
Familias argentinas necesitan más de un millón para no caer en la pobreza, según el INDEC
Sociedad

Más leídas