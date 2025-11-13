Jubilados de ANSES: ¿Qué plus recibirán en diciembre? Fechas de pago confirmadas

El mes de diciembre traerá importantes novedades para los beneficiarios de ANSES, aunque aún no se ha oficializado el anuncio. Lo más relevante es la entrega de un bono extra para jubilados y pensionados, junto con el medio aguinaldo, que será equivalente al 50% del haber más alto cobrado hasta el momento.

Montos estimados para jubilados en diciembre 2025

Concepto Importe (en pesos) Jubilación mínima prevista 340.000 Bono 70.000 Total estimado a cobrar 570,000

Calendario de pagos de ANSES: fechas importantes para diciembre

De acuerdo a las nuevas disposiciones, el calendario de pago de diciembre presenta cambios notables para los jubilados. A partir del 9 de diciembre, se implementará un sistema que agrupa a dos números de DNI para acelerar el pago del bono, la mensualidad y el aguinaldo.

Las fechas de pago serán las siguientes:

Para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Para jubilados con haberes superiores al mínimo: