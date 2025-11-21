Jubilados cobrarán aguinaldo y bono en diciembre: ¿Cuánto recibirán?

La ANSES ha confirmado los valores del Sueldo Anual Complementario (SAC) que jubilados y pensionados recibirán en diciembre de 2025, así como la continuidad del bono extraordinario.

¿Cuánto cobrarán los jubilados por el aguinaldo en diciembre 2025?

La jubilación mínima se sitúa en $340.755,35 tras el reciente aumento del 2,3%. Como el aguinaldo es el 50% del mejor haber del segundo semestre, aquellos que cobran la mínima recibirán un SAC estimado de $170.000.

Los montos por beneficio son los siguientes:

Jubilación mínima:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Pensiones No Contributivas (Invalidez o Vejez): Haber promedio: $238.522,43 Aguinaldo estimado: $119.000 Total en diciembre: $357.000

Pensión Madre de 7 hijos:

¿Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES en diciembre?

El aguinaldo se liquida junto con el haber mensual de diciembre. ANSES publicará el calendario definitivo en la segunda quincena de noviembre, organizando las fechas según terminación de DNI y tipo de prestación.

Además, se ha confirmado la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos, el cual no forma parte del aguinaldo, ya que es un concepto independiente.

Los montos finales para quienes acceden al bono incluyen:

Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $580.000

PUAM + bono + aguinaldo: $475.000

Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $425.000

Pensión Madre de 7 hijos + bono + aguinaldo: $580.000

Calendario de pagos aguinaldo y quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el cronograma de pago del aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las fechas se han adelantado para garantizar que todos los beneficiarios reciban el SAC antes de las fiestas.

El SAC se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria donde se recibe la jubilación o pensión. Más de siete millones de personas serán beneficiadas con esta liquidación especial.

A continuación, se detalla el calendario de pago del aguinaldo en diciembre 2025 según la terminación de DNI: