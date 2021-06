Juana Viale a Gladys Florimonte: “Vos querías un cambio, lo votaste a Alberto y tuviste un cambio: vendiste tus autos”

Juana Viale se convirtió en tendencia en las redes sociales luego del cruce que tuvo con Gladys Florimonte en La Noche de Mirtha.

Hace unos días, la actriz había confesado que atraviesa una difícil situación económica, al igual que mucho de sus colegas. En la misma línea, reveló que se fue a vivir a Córdoba pero no está generando trabajo por lo que está gastando los ahorros de muchos años.

“¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires? Para cagarme de hambre allá, prefiero cagarme de hambre acá, y por lo menos tengo aire puro y libre”, dijo.

Además contó que tuvo que vender su auto y su camioneta por no poder mantenerla. “Ahorré todo, laburé y dentro de todo pude pilotearla. Soy austera. Ahora ando en un autito de mierda, pero no me importa porque cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo, sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía. No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir“, indicó.

En ese sentido, la conductora Juana Viale lanzó sin vueltas su pregunta: “En este programa, cuando estaba mi abuela, dijiste que querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto; lo votaste y tuviste un cambio: vendiste tus autos, estas viviendo de ahorros“.

Rápidamente la actriz respondió: “Yo quería un cambio, con el radicalismo no fue y con este tampoco. Si me preguntás a quién voy a votar, te digo que a ninguno”.

“Pero cómo vivís el cambio al que apostaste?”, le repreguntó Juana. “Me tuve que achicar. La profesión para los artistas fue muy castigada. En el verano trabajé y me fue bárbaro, ahorré unos pesitos y sobreviví con eso. Tenía dos autos y ahora tengo uno solo y tengo que poder pagar todos los impuestos acá y allá”, explicó sobre su situación económica.

A su vez, opinó sobre la candidatura de Cinthia Fernández, que quiere ser diputada. “Si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país. Así te lo digo“, señaló Gladys provocando la risa de Juana. “¿Por qué?, le preguntó Viale, a lo que la actriz respondió: “Ya estamos, dejémonos de joder. Yo voy a ser senadora, no sé, cualquiera”.