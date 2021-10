El dirigente social, Juan Grabois, se disculpó por su frase sobre la fortuna de los Kirchner y la tildó de “torpe” e “imprudente”.

“Cualquier desigualdad me hace ruido. Por eso milito. Me hacen ruido mis propios privilegios. Me hace ruido este sistema. Me hace mucho ruido la mala leche de la prensa que recorta, desdibuja, tergiversa cualquier declaración para hacer ruido y daño. Me hacen mucho ruido estos fiscales de la moralidad pública a los que nunca les hace ruido su propia conducta ni la de sus empleadores o auspiciantes“, escribió en un extenso descargo.

“Hoy quise dar mi opinión sobre tres puntos: deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Sin embargo, reprodujeron un extracto de la entrevista. La respuesta, torpe e imprudente, a la pregunta de un columnista”, continuó.

“Como sea, mi respuesta se usó para dañar -otra vez sopa- a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social”, terminó de contar Juan Grabois.