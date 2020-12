Juan Grabois: "Estoy pensando cada vez más en ser presidente"

El dirigente social Juan Grabois, participó de una entrevista en la que dejó en claro que: "estoy pensando cada vez más en ser presidente". Además apuntó que la situación social actual de Argentina es "una catástrofe".

Grabois manifestó que la situación del país es mala porque en el gobierno de Mauricio Macri hubo "35% de pobreza". En la misma línea, se mostró preocupado porque la clase política está lejos de la gente, no siente como propio el sufrimiento de los demás".

Además, indicó que el Gobierno de Alberto Fernández es "infinitamente más sensible que el gobierno de Macri" y que "todavía no arrancó, pero que va a arrancar el año que viene".

Sobre su idea de ser presidente

Luego que le preguntaran si le gustaría ser Presidente, respondió: "Podría ser. Quién dice. Lo estoy pensando cada vez más. Si me quejo tanto capaz que… Cristina tiene una frase espectacular que se la decía no sé quién: 'Si no le gusta, haga un partido y gane las elecciones'.

Su vínculo con el papa Francisco

Con respecto a su trato con el papa Francisco sólo contó que le han puesto el título de ser "el amigo del papa Francisco", pero el dijo "por mi propia dignidad, nunca diría que tengo algún vínculo particular con él".

Mi vínculo es mi participación dentro del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, en el que colaboré en la organización de 3 encuentros de movimientos populares y hago alguna colaboración cada tanto en la vinculación del Dicasterio con los movimientos populares.