Juan Grabois: “Antes reinaba la idea del roban pero hacen, ahora no roban y no hacen”

El militante de la CTEP y allegado al papa Francisco asegura que hace más de un mes que muchos comedores comunitarios no reciben asistencia alimentaria y eso lo adjudica en parte a la burocracia del Estado. “ Antes reinaba la idea del roban pero hacen, ahora no roban y no hacen ”, planteó en una extensa entrevista con Luis Novaresio en radio La Red donde también se refirió a la polémica liberación de presos y vaticinó una “tormenta perfecta” luego de la pandemia, con un país probablemente en default y 50% de pobreza

Juan Grabois fue uno de los dirigentes sociales y políticos del oficialismo que alzó la voz contra el escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sus quejas, las denuncias públicas y los planteos de la oposición llevaron al gobierno a suspender esa licitación y a organizar la asistencia a través de otros mecanismos.

“ No es sustentable un modelo donde un tercio de la población vive en esas condiciones, cuando tenemos un país maravilloso, con todas las riquezas posibles y el potencial para que todos vivamos bien, en felicidad ”, afirmó Grabois.

El dirigente destacó dos aspectos. “Hay un aspecto macro: las medidas sanitarias que tomó el gobierno y yo reivindico, sobre todo haciendo la comparativa con América Latina y ni que hablar con Brasil. Hubo una orientación que fue cuidar a las personas y yo lo valoro, con la IFE, la AUH...”

“Después hay un aspecto que yo no puedo dejar de mencionar, se enoje quien se enoje: a los 10 mil comedores comunitarios que hay en la Argentina en gran medida no les han llegado los alimentos desde hace un mes y pico”.

“Cada vez que me cruzo a un funcionario de Desarrollo Social le pregunto por el tema: siempre la respuesta es “se está resolviendo”, pero los comedores están desabastecidos. Cuando pregunto en el Ministerio, te dicen que se está resolviendo, pero cuando pregunto en las provincias las cosas no llegaron. Es una realidad y lo tengo que decir”, sostuvo.

Y agregó “Yo puedo valorar un montón de aspectos del gobierno y que efectivamente se ha puesto la prioridad en los más humildes y esto con Macri sería un desastre, pero también puedo criticar algunos aspectos puntuales que son datos objetivos. Eso no es querer hacerle daño a nadie ni estar en contra de nadie, eso es tener una visión crítica de las cosas”.

