Joven platense denunció que no le alquilaron un departamento en Mar del Plata por ser gay

Alexis Bianchi vive en La Plata y estaba buscando departamento en Mar del Plata bpara compartir sus vacaciones con un amigo, pero cuando encontró algo, el dueño del inmueble no quiso alquilarle por ser gay. El joven publicó la conversación en redes sociales y se viralizó.

Su idea era viajar del 17 al 24 de diciembre a Mar del Plata. Enseguida recibieron varios mensajes por la consulta, les detallaban cuáles eran las comodidades de sus propiedades

Según denunció el joven, ya estaba casi todo listo, sin embargo, cuando estaba arreglando los papeles necesarios para alquiler, el dueño del departamento le hizo una insólita pregunta: ¿Son gays?". Alexis se vio confundido por la pregunta, ya que no debería por qué ser un factor que importe, pero aún así él respondió afirmando su orientación sexual.

"Me reía al principio porque en serio no podía creer que me esté pasando eso. Nunca me había pasado algo tan fuerte: que por mi orientación sexual no pueda alquilar un departamento. Aparte, es mi mejor amigo, no entiendo qué tiene de malo", expresó Alexis este jueves por la tarde.

La explicación de dónde viven los hijos del propietario del departamento fue "un argumento de la época medieval" que "se usa todo el tiempo", según Alexis.

El argumento de que la inocencia de la infancia impide entender el vínculo sexoafectivo entre dos personas "es falta de educación sexual integral", apuntó.

"Me generó una sensación de odio, risa, tristeza. La captura se la pasé a mis amigos, hablé un poco con ellos y después la publiqué en Twitter como diciendo 'miren lo que me acaba de pasar'. Por suerte se hizo viral muy rápidamente y el INADI me habló a los 30 minutos", contó Alexis, quien declinó la propuesta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de denunciar por discriminación al propietario del inmueble..

"Es un señor mayor que habla desde la ignorancia, como mucha gente", señaló el joven, quien ni siquiera mostró el nombre del propietario. "No tengo idea de si se enteró, pensé en hablarle a ver si se enteró, pero no tengo ganas", agregó.

El episodio de discriminación ya forma parte de la cosa pública en Twitter. "Hubo muchos mensajes positivos, el 80%, generalmente de la comunidad o de mujeres. Me parece hermoso protejernos entre nosotres. Pero sí hubo muchos mensajes de odio, o defendiendo al señor diciendo que es su propiedad y no sé si es tan así", comentó Alexis.

Tras la respuesta de Alexis, el dueño le dijo que "no le alquilo a gays, chau" y agregó que "mis hijos chiquitos viven al lado de la casa". En su descargo, Alexis declaró que "hoy me tocó pasar esto a mi, pero la gente de nuestra comunidad vive estas situaciones a diario", precisando que "en muchos casos son situaciones violentas que terminan con compañerxs muertxs".

También contó que decidió no denunciar al dueño del inmueble, ya que "el escrache no siempre es la mejor solución" y "su familia vive de eso". Por último, comentó que el INADI se contactó con él para hablar en privado.