Joven invirtió el dinero del IFE en pallets y crea maravillosos muebles

En época de pandemia, hay actitudes que merecen ser contadas y la historia de "Jere", un joven de 19 años de Cosquín, es para destacar.

Jeremías Montaldo invirtió el dinero que recibió del IFE en un emprendimiento que ya está dando sus frutos.

¿Cómo lo hizo? Con los $10.000 que recibió del Estado compró varios pallets de madera con los cuales crea creativos y prácticos muebles que luego vende por internet.

Mientras construía los primeros muebles, su hermana le tomaba fotos para demostrar que Jeremías los hacía con sus propias manos. No tenía ninguna máquina para realizar el trabajo.

Las fotos de sus obras se volvieron virales y comenzó a vender como nunca imaginó en su vida.

La cuestión empezó cuando su papá se enfermó y no podía trabajar. Jeremias, necesitaba algún ingreso para ayudar a su familia y se le ocurrió esta genial idea.

Las historias de superación personal son siempre una inspiración para quienes se encuentran bloqueados y no hallan la salida. Lo que hizo Jeremías sin dudas puede inspirar a miles de jóvenes.

Su hermana Ana Montaldo escribio en facebook lo siguiente:

"Mi hermano, Un pibe de 19 años, cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia. Arrancó con mi viejo haciendo muebles, asi aprendió, y con este tema de la pandemia tuvieron que vender las maquinas, perdió todo. Mi viejo complicado de salud ya no podía laburar y se fue de casa a buscar otras formas de ganarse el mango y generar algun ingreso. Qué hizo el pibe? Se cargó a mi vieja y mi hermanito al hombro, se olvido de la carrera que queria seguir en la universidad al menos por ahora, y como pudo siguió, le buscó la vuelta. Acá esta esa ayuda del gobierno que tanto critican, la que es para mantener vagos, esa que les hierve la sangre porque no pueden mirar más alla de su nariz, y definitivamente seguro no la necesitan realmente, porque si así fuera, se guardarian esa opinión despreciable".

"El pibe ahora sin maquinas, con serrucho y lija, puede retomar con la fabricación de Muebles Rusticos con tarimas gracias a esa ayuda del Gobierno, y a su coraje. No estoy romantizando la necesidad, al contrario, yo quiero ver a mi hermano estudiando, y sé que hay gente que la está pasando peor, y sobreviviendo… y hay gente que la está pasando mejor, y se sienten con derecho de despreciar y criticar sin ni un poco de empatia y de solidaridad, la situación ajena. Vamos a salir de ésta y todo va a estar bien. Gracias por esto.

Muebles rusticos con tarimas Cosquin es la página de mi hermano, el que quiera puede ayudar con un like, estos son los muebles que hace".