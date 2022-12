Buscan desesperadamente a joven que viajó de Lomas de Zamora a Mar del Plata y desapareció

Una familia se encuentra desesperada al no tener noticia de lo que pasó con uno de sus integrantes. Se trata de Matías Nahuel Tarela, de 28 años, que lleva un mes desaparecido. Mar del Plata

Una situación angustiante

El joven viajó desde Lomas de Zamora a Mar del Plata por una oportunidad laboral que tenía, pero desde el 1 de noviembre sus familiares dejaron de recibir mensajes de él y nadie lo volvió a ver.

Según el testimonio de su madre, Matías viajó con una amiga. La mujer relató: "Nos fuimos comunicando por teléfono. Hasta el 22 de octubre conmigo y hasta el 1° de noviembre con los hijos".

Sobre la amiga que estaba con su hijo, la madre del joven fue sincera: "Yo no la conozco, no sé cuándo la conoció, solo sé que se llama Morena y él iba a parar en la casa de ella".

Mensajes recibidos, pero no respondidos

Según la mamá de Nahuel, el celular de su hijo figura como apagado, pero el mensaje que le mandaron el 28 de octubre aparece como recibido.

Tras varios intentos infructuosos por contactar al joven, sus familiares realizaron una denuncia en la Comisaría 4° de Llavallol.

La madre reconoció que su hijo tuvo problemas de adicciones en el pasado, como consecuencia de la muerte de sus hijas: "No lo pudo superar. Tomó el camino equivocado, pero no es mala persona. Es amable, ayuda y tiene buenos modales, y no es solo porque soy la mamá".