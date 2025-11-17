Joven de 20 años fue hallado sin vida en un campo cercano a Ruta 29

En horas de la mañana de este lunes 17 de noviembre, un joven de 20 años, oriundo de la ciudad de Brandsen, fue encontrado sin vida en el interior de un campo ubicado a la altura del kilómetro 16 de la Ruta 29, en jurisdicción de dicho distrito bonaerense.

De acuerdo con información aportada por fuentes policiales, el cuerpo fue hallado debajo de un árbol, y las primeras observaciones permitirían suponer que podría tratarse de un hecho de autodeterminación. No obstante, las autoridades remarcaron que toda la información se encuentra en etapa de investigación y que los peritos trabajan para establecer con precisión las circunstancias del caso.

Personal policial y peritos de la Policía Científica realizaron tareas en el lugar, mientras que la causa quedó a cargo de la Fiscalía correspondiente del Departamento Judicial de La Plata, que continuará con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades solicitaron respeto por la familia del joven y evitar la difusión de versiones no confirmadas.

Líneas de ayuda y asistencia

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, recordá que no estás solo. En Argentina existen servicios gratuitos y confidenciales de asistencia: