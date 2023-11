Joven contó en TikTok la situación que vivió: “Me enamoré de uno en el bondi y me quiso robar”

Luna Pérez, una estudiante universitaria de Buenos Aires, compartió en TikTok la “extraña” historia de amor a primera vista que vivió.

Comienzo feliz, final inesperado

La veinteañera contó que subió al colectivo tras salir de sus clases y quedó fascinada por un joven: “Era como me gustan a mi. Morochito, de gorrita. Lindo, lindo. Ahora que lo pienso, yo enamorada. Caí”.

Sin embargo, Luna se dio cuenta que su “novio” no tenía buenas intenciones: “En eso giro y me pregunté: ‘¿A quién está mirando mi novio?’ y me estaba mirando a mí. Hago un poco de foco y vi que estaba mirando mi celular y dije: ‘Gordo, qué chusma’“.

La chica comenzó a desconfiar y decidió guardar su celular. Minutos después, el hombre le robó el celular a una pasajera que estaba detrás de ella y escapó del colectivo.

Luna cerró su historia contando: “A mi los hombres me hicieron de todo pero robarme, no. No hay que confiar en los hombres, yo ya aprendí. Nunca me gosthearon tan rápido. No hay remate. Me di cuenta recién, me gustan los chorros“.

A continuación, mirá el video:

Toda clase de comentarios

El video obtuvo más de un millón de reproducciones en TikTok y muchas frases picantísimas de los cibernautas: “Jajaja, ‘¿no era amor lo que teníamos?”; “Me pasó en el tren a los 14 años, subimos con mi mamá y yo pensé, toda hormonal, que hermoso pibe… en la siguiente estación cuando estaba por arrancar se levantó y nos arrebató la mochila y se tiró”; “‘Los hombres me hicieron todo pero… ¿robarme? no’. Es espectacular, me la quiero tatuar”; “Me río pero podría ser yo tranquilamente”.