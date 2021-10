José Luis Espert: “Voy a pedir el juicio político de Alberto Fernández”

El candidato a diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó el manejo de la pandemia por parte de Alberto Fernández y anunció que pedirá su juicio político.

“En este país ha muerto gente por la decidía de Alberto Fernández, al mismo tiempo un vacunatorio vip. Eso es criminal. El presidente descuidó la vida de los argentinos por completo”, argumentó el candidato.

“En un país normal a Alberto Fernández ya le hubieran pedido el juicio político y destitución, ya no sería Presidente. No podemos seguir gobernados por el miedo”, continuó en una entrevista radial Espert.

Además, indicó que para eso necesitan lograr la mayor cantidad de votos en noviembre: “En las generales vamos por más diputados para armar un bloque con ideas fuertes y voces fuertes, que defiendan al argentino medio que no se siente representado ya por la grieta“, y agregó: “Futurología no hago, pero me estoy rompiendo el lomo recorriendo la provincia de Buenos Aires para sacar la mayor cantidad de votos y tener un bloque fuerte en el Congreso. Vamos a presentar todo lo que haya que reformar en Argentina”