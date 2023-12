José Luis Espert contra dirigentes de izquierda: “Para vos también, cárcel o bala si violas la ley”

El diputado nacional de “Avanza Libertad”, José Luis Espert, protagonizó un duro cruce con dirigentes de izquierda que se pronunciaron contra el “protocolo antipiquetes” que anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Todo comenzó cuando la diputada nacional Myriam Bregman escribió que el protocolo contra las manifestaciones “es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo”.

Espert citó la publicación y escribió: “Cárcel o bala“. Bregman le respondió: “Se ampara en el poder de turno y cree que eso es ser valiente. Las mujeres hemos enfrentado a muchos como estos, lo volveremos a hacer”.

Nicolás Del Caño intervino para apoyar a su compañera: “Todos aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo“.

Espert le contestó: “Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violas la ley“. Bregman entonces le dijo: “Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan”.

El libertario le dijo: “A todos ustedes, delincuentes, ya les gané 6 denuncias de 6 que me hicieron. Sigan participando, ladris“. La legisladora de la Izquierda, Romina Del Plá, se sumó a la pelea diciendo: “Si no fuera tan grave el tema, Espert te recordaría que habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente”.

Espert le dijo: “Che, cacatúa ensamblada en La Salada, ¿quién te abrió la jaula a vos?”.