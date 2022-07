Jorge Rial lanzó una fuerte denuncia que salpica a Luis Ventura: “Poniendo plata para limpiarse”

Jorge Rial y Luis Ventura eran muy amigos, pero hoy no se pueden ni ver, especialmente luego de que el panelista de América TV sugiriera que su exjefe habría recibido dinero negro en cajas de alfajores que le dejaban en “Intrusos”.

Ahora, desde su programa “Argenzuela”, Rial aprovechó para tirarle varios palitos tremendos a Ventura: “Ustedes recuerdan a Lotocki, un cirujano plástico, en su momento de las famosas, que destruyó muchas vidas, como la de Silvina Luna, una de las Xipolitakis o Gabriela Trenchi. Bueno, no sólo la justicia se sigue haciendo la distraída con este caso, y él sigue atendiendo pese a todo, sino que ahora van a hacer un libro sobre él, uno de redención, a favor de él, defendiéndolo“.

Diego Brancatelli, colaborador de Jorge, acotó: “Lo hará Lotocki o habrá contratado a alguien, me imagino”. Jorge aprovechó para disparar: “No, lo hace Luis Ventura, según él mismo lo contó. Y ya puso reparos, dijo ‘No es tanto cómo dicen las víctimas’, ya empieza a cambiar la cosa. Lotocki poniendo plata en lugares para limpiarse. Estos libros se pagan“.

Lo que le contó Gabriela Trenchi a Jorge Rial

La empresaria, que fue operada por Lotocki, habló con el conudctor de “Argenzuela” y fue durísima: “Yo estoy indignada. Yo también voy a escribir, pero cuando la sentencia termine después de casación, acá lo quieren hacer antes. No sé por qué. Yo no me tiro contra nadie, pero ustedes habrán escuchado, porque están los programas grabados, cuando el señor Luis Ventura dijo que habían venido de Miami con una valija el día de la sentencia”.

En ese punto, Jorge la interrumpió: “No me quedó claro lo de la valija. Porque Ventura siempre habla de valijas y cajas de alfajores, siempre ve pasar cosas, y nunca se le pega nada. Raro también“.