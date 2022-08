La exmano derecha de Milagro Sala le contó a Jorge Lanata la fortuna que tiene la líder K, su costado violento y su relación secreta con el Papa

Este domingo, en su programa “PPT: Periodismo para Todos”, Jorge Lanata logró una entrevista exclusiva con Mirta Guerrero, alias “Shakira”, la exmano derecha de Milagro Sala.

Titulado como “Se termina el verso de Milagro Sala”, el periodista introdujo el informe central del programa: “Quien va a terminar con ella es Mirta Guerrero, conocida como ‘Shakira’.

La mujer le contó todo a Jorge Lanata

El conductor remarcó que Guerrero “declaró como arrepentida” y que, en caso de estar mirando el programa, lo hace “aislada en algún lugar por cuestiones de seguridad”.

Jorge Lanata agregó: “Mirta vive con su marido y con su hijo y no tiene como Milagro una casa con pileta, jardín y decenas de departamentos”.

Tras ser consultada por el periodista, “Shakira” confesó sobre la dirigente: “Le dejé de creer tarde, en el día del juicio, previo a que me den la sentencia sobre la causa de Pibes Villeros. Al empezar a ver de donde obtenía la plata. No te da tiempo a pensar de que esta robando. La plata iba a casa de Milagro Sala, ella tenía dos placares con doble fondo y ahí iba la plata”.

La mujer le contó a Jorge Lanata que conoció a la dirigente aliada a Cristina Kirchner “hace exactamente 26 años”.

El viaje para ver al Papa

“Shakira” habló del Papa Francisco: “Cuando partíamos nos daban 10 mil dólares a cada uno, que cuando llegabamos a destino lo teníamos que devolver”.

La violencia de la dirigente

La mujer le contó a Jorge Lanata: “Milagro siempre fue violenta. Me pasó que estaba en su casa y cinco hombres me tiraron una colcha y me pegaron. Yo estuve con ella tantos años y puedo dar fe de que no es lo que ella dice ser. Es un monstruo. Creía en algo que no existía”.