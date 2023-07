Jorge Lanata contó cómo vive Milagro Sala en prisión domiciliaria: acceso a celulares y polémicas visitas

Jorge Lanata contó en "PPT: Periodismo para Todos", la situación de la dirigente Milagro Sala, que cumple prisión domiciliaria en su casa de Jujuy.

Fuerte testimonio

"Milagro Sala usa su prisión domiciliaria como base de operaciones", arrancó diciendo el conductor y luego puso el testimonio de un testigo de identidad protegida.

El hombre aseguró: "Mi local es público, y a mí me encargan unas banderas para la Tupac y me decían que las pagaba Milagro Sala. El pedido era para las marchas que había en Jujuy".

El comerciante compartió además el audio de WhatsApp que le mandó la dirigente donde le pedía acercarse hasta su vivienda para recibir el pago: "Yo me cuido mucho con los CBU. ¿Vos no te animás a venir a cobrar a la casa?".

El hombre contó que se acercó al domicilio de la dirigente: "Me sorprendió que tiene ahí, al alcance, teléfonos celulares. Me pagó ahí de contado. Me di cuenta al llegar a su casa que sigue manejando todo".

El comerciante aseguró que, aunque cumple prisión domiciliaria, había "20 personas dentro de la casa". A continuación, mirá el video.