Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas, logró juntar el dinero para su operación

Joaquín Nahuel, el niño de 10 años que se hizo conocido en las redes sociales por su habilidad para cocinar tortas, logró recaudar el dinero necesario para pagar su operación reconstructiva en Estados Unidos.

Así lo anunció el pequeño emprendedor a través de un video y un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, en el que también adelantó que su próximo objetivo será ahorrar para poder abrir su propio comercio gastronómico.

“Bueno, gracias a la gente que me donó parte de la plata para mis utensilios. La puse en la cuenta de la operación y ya junte la plata, gracias a la gente y a las tortas que vendí. Ahora voy por el local y por conseguir (los medios) para hacer mis repartos. ¡Muchas gracias a todos!”, escribió.

Joaquín en 2019, sufrió un grave accidente doméstico: luego de manipular una botella de alcohol y rociarla sobre unas brasas, un fuego alcanzó gran parte de su cuerpo, quemándose un 25%. Así, debió permanecer internado durante más de un mes en el Hospital de Quemados. Con el objetivo de pagar una cirugía reconstructiva el niño decidió montar un emprendimiento de pastelería.

Damián Betular, Jurado de Masterchef Celebrity 3, le encargó una torta

Lucha y superación

Según contó Raquel, su mamá, de 29 años, al principio el niño hacía tortas para comer en familia y lo que sobraba lo donaba: “Es muy ahorrativo. No gasta en golosinas, no gasta en chocolates, no gasta en nada. Guarda, guarda y con lo que guarda se compra lo que quiere: harina, huevos, leche, todo lo que necesita para hacer bizcochuelo“.

Sin embargo, tras hacerse conocido varios famosos le pidieron una torta y fue así como llegó a conocer al pastelero estrella de los medios, Damián Betular, jurado de Masterchef Celebrity 3, quien incluso lo invitó a presenciar la grabación de uno de los capítulos de la competencia y luego ambos posaron para una foto.

Una vez que la historia de Joaquín Nahuel se volvió viral, muchos famosos quisieron conocerlo. Por ejemplo, el plantel de Boca Juniors, equipo del cual el niño es hincha: el delantero Sebastián Villa le encargó una torta y le pidió que se la llevara a la concentración. De esta manera, el muchacho pudo cumplir el sueño de pisar el césped de la Bombonera en compañía de su familia.