Javier Milei habló tras el debate con Sergio Massa: “Había una clara intención de provocarme”

En Radio Mitre, Javier Milei habló por primera vez tras el tercer Debate Presidencial que protagonizó junto a Sergio Massa.

Medios y fines

Milei aseguró: “La verdad que me sentí muy cómodo y nosotros teníamos un objetivo muy claro. Acá lo que hay que comprender es qué es lo que va a buscar cada uno al debate. Había una clara intención por parte de Sergio Massa de provocarme. Él tenía trabajando en su equipo de brasileños a un conjunto de psicólogos buscando elementos para provocarme y que saliera de mí”.

Y agregó: “Él tenía preparado para esta semana, ahora lo va a tener que cambiar, toda una serie de trabajos para mostrarme como alguien irascible, que no puedo mantener la estabilidad emocional y todo ese tipo de campaña de miedo. Él me provocó a lo largo del debate varias veces, fue muy agresivo en muchas de ellas y sin embargo no logró sacarme del eje de ningún momento“.

El candidato libertario afirmó: “Nosotros teníamos como objetivo demostrar que todas las cosas de las que nos están acusando son mentiras. Y eso nosotros lo hicimos de manera impecable. Cada una de las cosas que nos estaban acusando, básicamente nosotros las logramos desestimar“.

Preparación y planteamiento

Milei reconoció: “Yo lo trabajé básicamente con gente de mi equipo, con la gente que yo trabajo desde hace años y hemos sumado para mejorar algunas partes de mi expresión y demás a una fonoaudióloga que me ayudó en mejorar mi lenguaje corporal y ese tipo de cosas”.

Y cerró diciendo: “Lo que sucede es que cuando yo hago este tipo de cuestiones, yo me siento muy cómodo estando parado en el atril. Entonces, es una cuestión también de cosas que me gusta hacer a mí. O sea, yo podría haber salido y ponerme histriónico y todas esas cosas, pero la verdad que me parece que la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio”.

