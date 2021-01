Científicos argentinos aseguran que la ivermectina es eficaz contra el coronavirus

Los científicos argentinos Héctor Carvallo y Roberto Hirsch defienden el uso de la ivermectina contra el covid-19 tras varios estudios realizados.

Sobre la ivermectina

Se trata de un antiparasitario (humano y veterinario) que se ha usado como prevención y tratamiento contra el coronavirus; pese a que la ANMAT (Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica), no lo ha aprobado.

El uso de la ivermectina ha sido polémico en la comunidad científica. Sin embargo, Hirsch y Carvallo estudiaron su uso y ahora defienden la eficacia del mismo; llegando incluso a recomendarlo en casos leves, moderados y severos. Al respecto, Hirsch expresó que:

“No es un tratamiento experimental. Incluso en EEUU hay una presentación ante el Senado que solicita la aprobación de la ivermectina“.

Uso de ivermectina en pacientes con coronavirus

La ivermectina cobró trascendencia cuando en pruebas in vitro mostró potencial como inhibidor del virus SARS-CoV-2; es decir, reducción en el riesgo de contagio y en la mortalidad de los positivos.

Bajo este contexto, Carvallo y Hirsch realizaron sus estudios en el personal sanitario (162 personas) y sus contactos durante 24 semanas; y el resultado de estos estudios señaló que la ivermectina es un ayudante para la protección contra el Covid-19.

Según Hirsch, “como resultado, hasta el momento ninguno de los participantes se contagió“. A su vez, según Carvallo, en Argentina realizaron 3 ensayos de profilaxis: ivercard en el hospital Eurnekian; iverpred en el hospital Muñiz e ivercor en Corrientes.

Recomendación de la ivermectina

Tras los resultados positivos de este estudio, los dos científicos argentinos recomiendan el uso de la ivermectina en los grupos vulnerables. Dichos grupos serían institutos geriátricos, psiquiátricos, orfanatos, prisiones, entre otros.

¿Qué efectos adversos tiene la ivermectina?

En lo que respecta a los efectos adversos de la ivermectina, los que se han reportado suele ser leves; transitorios y que desaparecen al culminar su uso. Entre dichos aspectos se destacan: pérdida de apetito, mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal; entre otros.

No obstante, los científicos expresaron que “no es un fármaco tóxico” ya que “no se evidenciaron efectos colaterales pacientes que recibieron doble o triple dosis”.

Efectividad de la ivermectina

Según informaron los científicos, “ya son más de 10.000 los pacientes tratados, seguidos y revisados por este medicamento“.

Además, informaron que un metaanálisis de 25 ensayos en distintos países (con 2.045 participantes como profilaxis y 1.835 Covid positivos); “mostró un descenso en la tasa de mortalidad que ronda entre el 65% (en graves y tardíos) y el 92% (en un uso más precoz de la droga), según el momento y estadio de la enfermedad en los pacientes tratados”.

A su vez, también se ha evidenciado “una reducción de la infección por Covid-19 entre un 82% y 92% cuando se usa en forma preventiva en los trabajadores de la salud y sus allegados cercanos”.

Según los especialistas, la diferencia de porcentajes indica que la efectividad del medicamento depende del momento en que se usó y de la gravedad del caso.

Uso de la ivermectina en el mundo

Algunos grupos científicos aún están cautelosos sobre su uso. Entre ellos, se destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Food and Drugs Administration (FDA); los cuales, de momento, no aconsejan ni desaconsejan su uso contra el Covid-19.

Por su parte, la ANMAT aún no ha aprobado el uso de la ivermectina porque considera que la evidencia científica aún no es clara; y que los estudios que se han hecho aún no tienen suficientes pacientes para determinar su eficacia.

“Creo que aún no la admite porque es una droga barata y el uso se viralizó, cuando en verdad, debe ser recetada y la dosificación controlada”, afirmó el especialista en infectología, Hirsch.

Uso de la ivermectina en Argentina

Finalmente, en lo que respecta al uso de la ivermectina en Argentina, algunas provincias como Salta, Corrientes, Misiones y Tucumán ya la están administrando como política oficial en el personal sanitario; así como tratamiento para los pacientes contagiados de coronavirus.

“Bajó la incidencia de contagios en los distritos que empezaron a usarlo”, coinciden ambos especialistas sobre las provincias que han usado la ivermectina. A su vez, otras provincias están analizando la situación y han mostrado interés en esta medicación; y otras como Santa Fe y la Pampa se han sumado a su uso aunque no haya aprobación de ANMAT.