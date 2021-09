Irá a juicio oral el ex árbitro de la Liga de Chascomús que pateó a una perra y quedó filmado

La justicia penal de La Plata elevó a juicio oral la causa en la que está procesado un joven de 25 años por patear al perro de su novia.

El acusado, Adrián González, está procesado por el delito de “malos tratos y actos de crueldad contra los animales”, por el brutal ataque a una caniche toy al que le provocó lesiones graves.

La agresión ocurrió en el hall de un edificio platense y fue captada por las cámaras de seguridad del lugar. Voceros judiciales informaron que el juez de Garantías platense Guillermo Atencio hizo lugar al pedido del fiscal Marcelo Romero y elevó la causa a juicio oral.

González quedó procesado por violar la Ley 14.346 que establece penas para quien “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Cabe recordar que el perro maltratado es un caniche toy llamada Mía, que era de la entonces novia de González, quien desconocía el brutal hecho hasta que le avisaron desde la administración del edificio donde vivía, cuando vieron la grabación de seguridad.

En el video se ve cómo el hombre patea al perro desde el hall del edificio varias veces. Totalmente indefensa, la perrita se esconde detrás de una maceta, pero el agresor la persigue, abre la puerta y de una patada la hace volar a la calle.

A raíz de la difusión de las imágenes, se pudo identificar al atacante como Adrián González, oriundo de Tornquist, que se desempeñaba como árbitro de la Liga de Chascomús y estudiaba en la Escuela Nacional de Arbitraje.

Tras la viralización del video, González fue suspendido como árbitro de fútbol amateur, donde se desempeñaba, y también fue despedido de un comercio platense de vestimenta en el que trabajaba.

Por otra parte, la joven que era su pareja decidió terminar la relación. “Fue mi pareja, lo conocí el año pasado y la verdad es que me sorprendió esta situación porque nunca hubo violencia, nunca discutimos, nunca me levantó la voz”, contó.

A la vez, la mujer relató que ella “no se dio cuenta de nada” al momento del ataque. “Me enteré por la administración. Él me pidió perdón por mensaje y no hablamos más. Se me cayó todo cuando vi el video, no lo podía creer”, agregó la joven.