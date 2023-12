Internaron de urgencia a Ricardo Piñeiro, histórico representante de modelos: “Irreversible”

El exrepresentante de modelos Ricardo Piñeiro fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El empresario sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado.

Qué pasó

Todo arrancó en las primeras horas del domingo, cuando alguien cercano al empresario intentó comunicarse con él y, al no recibir respuesta, llamó al 911. Los agentes debieron forzar la puerta de su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para poder asistirlo.

El doctor Alberto Crescenti confirmó la noticia: “Fue trasladado hasta el Hospital Fernández luego de encontrarlo en su domicilio con bajos signos vitales”.

Desde el Ministerio de Salud de CABA informaron: “El paciente Ricardo Piñeiro se encuentra en el Hospital Fernández, producto de un ACV hemorrágico. Actualmente, cuenta con asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado. En breve será trasladado mediante su obra social”.

Por su parte, su amigo personal, César Jurisich, relató: “Tuvo un ACV irreversible. Me acaban de decir recién que no tiene recuperación. Me acabo de enterar. Te juro que no lo puedo creer, estoy helado. Vine a un evento en Mar del Plata para la lucha contra el cáncer de mama y estoy volviendo a Buenos Aires en este momento”.

Uno de los hombres más importantes de los años noventa

Ricardo Piñeiro fue uno de los mayores representantes de modelos del país. Supo crear con su agencia un imperio con las mujeres más bellas de las pasarelas de Argentina, constituyendo una rivalidad histórica con Pancho Dotto.