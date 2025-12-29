Internaron a Milagro Sala en el Hospital San Roque de Gonnet

La dirigente social jujeña Milagro Sala fue internada en las últimas horas en el Hospital San Roque de la localidad de Gonnet, en el partido de La Plata, pocos días después de haberse mudado a una nueva casa para cumplir prisión domiciliaria.

La internación se produjo tras una descompensación en su domicilio. Sala, que cumple una pena de prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico tras una condena unificada de 15 años de cárcel confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue trasladada a la guardia del hospital y luego internada en un sector de salud para observación médica.

Según fuentes médicas, la decisión de mantenerla internada respondió a una evaluación clínica tras la descompensación. El médico Jorge Rachid, que la asiste, confirmó que se decidió la hospitalización para supervisar su evolución de cerca.

Un cambio reciente de domicilio

La internación ocurre a días de que Sala se mudara a una vivienda en Gonnet, con autorización judicial para continuar allí su arresto domiciliario durante las Fiestas de fin de año. Este traslado se realizó tras el vencimiento del contrato de alquiler de su domicilio anterior.

Antecedentes de salud

En semanas recientes, Sala ya había sido internada en terapia intensiva por una trombosis venosa profunda en una pierna, una afección que su entorno calificó como seria y que requiere tratamiento y controles frecuentes