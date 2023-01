Interna en el Gobierno: Tras el pedido de Tolosa Paz a Wado de Pedro, una Senadora salió a cuestionarla

Una interna estalló en el Gobierno cuando, tras los rumores de críticas no oficiales de Wado de Pedro al Presidente Alberto Fernández, y el pedido de Tolosa Paz para que el Ministro del Interior salga a aclarar lo sucedido, la Senadora Teresa García, ex Ministra del Gobierno de Axel Kicillof, salió a contestarle a la Funcionaria.

Tolosa Paz señaló que "hay que definirse si estás dentro o estás afuera. Si no nos sentimos contenidos y de acuerdo deberíamos dar un paso al costado". Lo dijo luego de que trascienda el rumor sobre el enojo de Wado de Pedro con el Presidente por no haber sido invitado a la reunión que Fernández mantuvo con Lula da Silva.

Previamente, la Ministra Tolosa Paz, dijo ante una consulta periodística que "es un buen momento para aclarar los trascendidos mediáticos que ponen en boca de Wado de Pedro una situación de falta de código del Presidente".

¿Qué le respondió Teresa García a Tolosa Paz?

"No entiendo, Victoria, ¿adentro o afuera de qué?", le cuestionó Teresa García a la Ministra de Desarrollo Social. "Creo que todos trabajamos para sacar el País adelante. No me parece responsable su consideración sobre Wado", dijo la Senadora.

"Eduardo De Pedro trabaja con los Gobernadores, con las Regiones y con los Municipios. No veo el 'trabajo en contra'", evaluó la Presidenta del Bloque del Frente de Todos en el Senado.

Finalmente, aseguró que fue su espacio político el que "llevó a Alberto a la Presidencia trabajando para el triunfo, del mismo modo que trabajamos todos los días para sostener la gestión", cerró.