Intentó violar a su sobrina menor, pero el perro de la niña la defendió y lo mordió impidiendo el ataque

Un depravado estaba a punto de violar a su sobrina menor cuando el perro de la familia defendió a la niña y atacó clavándole los dientes en los brazos y las piernas al agresor. La Justicia ordenó la detención del sujeto.

Una niña menor de edad fue víctima de abuso por parte del primo de su padre que estaba de visita en su casa del barrio Alomo de la ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero.

El agresor aprovechó que la niña estaba en su cama durmiendo e ingresó a su habitación, en donde acarició y manoseó las partes íntimas de la nena e intentó besarla en la boca por la fuerza. No conforme con provocarle todo ese calvario a su sobrina, comenzó a desprenderse el pantalón. Sin embargo, no contaba con que el perro de la familia, que suele dormir al costado de la cama de la niña, la defendería del ataque. El can lo atacó en el instante que el hombre atinó a bajarse los pantalones. Las mordeduras del animal hicieron que desistiera de continuar con el abuso y se retirara de la pieza rápidamente.

La niña pudo contarle el infierno vivido a sus padres, quienes la contuvieron y denunciaron el hecho en la Oficina de la Mujer y la Familia de la ciudad. La fiscal Vanina Aguilera ordenó la detención del individuo que reside en un barrio de la localidad.