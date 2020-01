Más de 150 efectivos, coordinados por la DDI La Plata, comenzaron un intenso rastrillaje en una zona descampada de Melchor Romero donde buscan a Exequiel Sanso, el hijo de una de las víctimas del brutal triple crimen cometido en la madrugada del 1 de enero.

El operativo, del cual también participa personal de Bomberos, arrancó pasadas las 16"involucra también el lugar del hecho", según expresó el fiscal Marcelo Martini en diálogo con A24.

Pese a que hay quienes lo señalan como el autor del triple crimen, Martini viene asegurando que no lo está acusando de ningún delito. “Vivía ahí con ellos. Había días que no estaba. Se lo está buscando”, indicó el titular de la UFI N°3 de La Plata. Su objetivo es tomarle testimonio teniendo en cuenta que residía con las víctimas: "Quiero encontrarlo y que me explique por qué no estaba en el lugar donde vivía", aseguró.

Al momento, muchos vecinos -adultos y chicos- se encuentran cerca del lugar donde se realiza el operativo, mirando con sorpresa el despliegue. El rastrillaje arrancó en 526 y 175 y los efectivos se internaron en el descampado hacia una cantera ubicada a la altura de 527.