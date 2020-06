Intendentes de Juntos por el Cambio furiosos con el Ministro Berni por quitarles patrulleros

Tal como lo ha informado INFOZONA, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso la reasignación de 34 móviles de la Policía Bonaerense desde ciudades del interior hacia el conurbano.

Lo llamativo fue que de los 30 distritos a los que se les quitó patrulleros, todos pertenecen a municipios gobernados por intendentes de Juntos por el Cambio

Esta medida afectó los patrullajes de las siguientes localidades bonaerenses: Lanús, Lezama, Magdalena, Dolores, Maipú, General Madariaga, Pinamar, Balcarce, San Cayetano, Brandsen, Lobos, San Miguel del Monte, Ayacucho, Rauch, Sarmiento, Arrecifes, San Pedro, Saladillo, Suipacha, Lincoln, Ameghino, Chacabuco, Bragado, Nueve de Julio, Rivadavia, Trenque Lauquen, Carmen de Patagones y General Lamadrid.

Distintos intendentes afectados por esta medida del Ministro Berni manifestaron su enojo, tildándolo de “autoritario”.

El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, a quien le quitaron un móvil de la fuerza, calificó como un “disparate” la decisión. Si bien reconoció que la seguridad responde a las decisiones de la órbita provincial, señaló que “los gastos los sostenemos con recursos municipales”.

Por su parte, el jefe comunal de Brandsen, Oscar Cappelletti, contó que a él le sacaron dos patrulleros y en línea con Peluso ratificó que “los sostenemos con gastos municipales porque lo que recibo de Provincia no alcanza ni para el combustible”.

“Es una barbaridad y una falta de respeto a las autonomías municipales”, dijo el intendente brandseño y explicó que “yo exijo autonomía pero para ser parte de las decisiones, no para que no me consulten estas cosas”. En ese sentido, acusó a Sergio Berni de ejercer “el autoritarismo” y el “apriete político”.

El intendente de Trenque Lauquen y titular de foro de intendente radicales, Miguel Fernández, también expresó sus quejas . “Nos complica, pero además no nos gusta la cuestión política que hay detrás de esta orden, porque todos somos intendentes opositores los perjudicados”, sostuvo.

Los tres jefes comunales explicaron que se enteraron de esta orden el jueves a la mañana y que ese mismo día elevaron sus quejas a la ministra de Gobierno de la Provincia, María Teresa García. “Nos dijo que lo iba a consultar con el Gobernador después de la conferencia sobre la cuarentena pero no tenemos novedades”, dijo Peluso.

Por otro lado, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, difundió un mensaje en medios locales destinado a Berni en el que defendió que durante el gobierno de María Eugenia Vidal “los patrulleros que recibimos los municipios de Cambiemos” también los recibieron “la gran mayoría de municipios de todos los colores políticos”.

Por último, le pidió al ministro de Seguridad que “cuando todo esto de la pandemia haya pasado, nos devuelvan, aunque no sea en las condiciones de cuidado que la entregamos, pero que ellos al fin suceda algún día”.